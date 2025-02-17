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Киеву главное – не соглашаться на демилитаризованную зону и на международных миротворцев, поскольку это будет равносильно разделу страны.

Об этом в интервью британскому LBC заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли, что как говорил Трамп ранее, европейские войска на Украине защитят мир? Думаете ли вы, что британское правительство должно отправить войска на Украину?», – спросил ведущий.

«Думаю, при Трампе не будет никаких шансов на то, что американские войска будут участвовать в каких-либо действиях на Украине. И люди должны решить, что они подразумевают под миротворческой миссией. Почти у всех миротворцев ООН есть правила, которое гласят, что они могут применять силу только для самооборорны. Это значит, что они не будут использовать силу для поддержания перемирия», – сказал Болтон.