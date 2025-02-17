«Ястреб» Болтон: Британский контингент на Украине не должен быть миротворческим

Максим Столяров.  
17.02.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Киеву главное – не соглашаться на демилитаризованную зону и на международных миротворцев, поскольку это будет равносильно разделу страны.

Об этом в интервью британскому LBC заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву главное – не соглашаться на демилитаризованную зону и на международных миротворцев, поскольку это...

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«Возможно ли, что как говорил Трамп ранее, европейские войска на Украине защитят мир? Думаете ли вы, что британское правительство должно отправить войска на Украину?», – спросил ведущий.

«Думаю, при Трампе не будет никаких шансов на то, что американские войска будут участвовать в каких-либо действиях на Украине. И люди должны решить, что они подразумевают под миротворческой миссией.

Почти у всех миротворцев ООН есть правила, которое гласят, что они могут применять силу только для самооборорны. Это значит, что они не будут использовать силу для поддержания перемирия», – сказал Болтон.

«Так что, если люди думают, что присутствие миротворцев ООН, НАТО или любых других миротворцев остановит русских от нового вторжения, после того, как они перегруппируются и вооружатся, то это иллюзия.

Я бы посоветовал Украине не соглашаться на демилитаризованную зону и на международных миротворцев, потому что это будет равносильно фактическому разделу страны», – добавил бывший советник Трампа.

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