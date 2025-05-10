Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович

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Итоги Второй мировой войны, базирующихся на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, уже недействительны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады апологет бандеровщины Владимир Вятрович.

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«Я думаю, что Ялтинско-Потсдамская система уже не существует — она потерпела крах вместе с коммунизмом. Ялтинская система — это предательство половины Европы. Это, по сути, закрывание глаз на то, что половина Европы была отдана другому тоталитарному режиму», – сказал Вятрович в интервью киевскому изданию «Зеркало недели».

Он призывает не апеллировать к тому, что «это было какое-то очень правильное завершение, правильный итог этой войны».

Отмахнулся он и от того, что по итогам Второй мировой Украина получила место в ООН.