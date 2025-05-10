Ялта стала предательством половины Европы – Вятрович

Игорь Шкапа.  
10.05.2025 17:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1062
 
Война, Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина


Итоги Второй мировой войны, базирующихся на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, уже недействительны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады апологет бандеровщины Владимир Вятрович.

Итоги Второй мировой войны, базирующихся на решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, уже недействительны. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что Ялтинско-Потсдамская система уже не существует — она потерпела крах вместе с коммунизмом. Ялтинская система — это предательство половины Европы. Это, по сути, закрывание глаз на то, что половина Европы была отдана другому тоталитарному режиму», – сказал Вятрович в интервью киевскому изданию «Зеркало недели».

Он призывает не апеллировать к тому, что «это было какое-то очень правильное завершение, правильный итог этой войны».

Отмахнулся он и от того, что по итогам Второй мировой Украина получила место в ООН.

«Я не вижу прямой связи между этой так называемой Ялтинско-Потсдамской системой [международных отношений] и независимостью Украины в 1991 году. Наши границы легитимизированы не этими решениями в 1945 году – Украина тогда не была каким-либо субъектом. Наши границы легитимизированы… в 1991 году», – резюмировал бандеровец.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить