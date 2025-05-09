«Я отказываюсь сегодня отвечать на этот вопрос» – канцлер Мерц о вводе войск на Украину
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не нашёлся, что ответить на прямой вопрос, готов ли он отправить войска на Украину в составе «коалиции желающих».
Своё заявление Мерц сделал на совместном с генсеком НАТО брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос о том, как могут быть предоставлены гарантии безопасности – это то, на что нам сегодня не нужно отвечать. Следующий шаг, который необходимо сделать сейчас, это прекращение огня на 30 дней, начиная с этих выходных. Затем должны состояться мирные переговоры.
Нам нужен мирный договор, и в зависимости от условий такого договора, возникнут следующие вопросы – это гарантии безопасности для Украины. И это вопрос, который сегодня не является актуальным. Поэтому нам не нужно давать ответ на него сегодня», – юлил фашист.
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