«Я отказываюсь сегодня отвечать на этот вопрос» – канцлер Мерц о вводе войск на Украину

Константин Серпилин.  
09.05.2025 18:22
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не нашёлся, что ответить на прямой вопрос, готов ли он отправить войска на Украину в составе «коалиции желающих».

Своё заявление Мерц сделал на совместном с генсеком НАТО брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не нашёлся, что ответить на прямой вопрос, готов ли...

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«Вопрос о том, как могут быть предоставлены гарантии безопасности – это то, на что нам сегодня не нужно отвечать. Следующий шаг, который необходимо сделать сейчас, это прекращение огня на 30 дней, начиная с этих выходных. Затем должны состояться мирные переговоры.

Нам нужен мирный договор, и в зависимости от условий такого договора, возникнут следующие вопросы – это гарантии безопасности для Украины. И это вопрос, который сегодня не является актуальным. Поэтому нам не нужно давать ответ на него сегодня», – юлил фашист.

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