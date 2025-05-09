«Я отказываюсь сегодня отвечать на этот вопрос» – канцлер Мерц о вводе войск на Украину

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Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не нашёлся, что ответить на прямой вопрос, готов ли он отправить войска на Украину в составе «коалиции желающих».

Своё заявление Мерц сделал на совместном с генсеком НАТО брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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