Вызов для России: цена на нефть пошла вниз

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Из-за решения ОПЕК увеличить добычу нефти цены на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года опустились ниже 70 долларов.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев прогнозирует, что Россия столкнется с трудностями, которые придется преодолевать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что выиграют страны с низкой себестоимостью добычи, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Они могут увеличить объемы без значительного ущерба для своих бюджетов. Однако страны с более высокими затратами, такие как Россия, или те, чьи экономики сильно зависят от нефтяных доходов, столкнутся с трудностями. Снижение цен может привести к сокращению доходов и увеличению бюджетного дефицита», – сказал Расторгуев в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, как снижение цен ниже 70 долларов за баррель скажется на российском бюджете.

«Для России это серьезный вызов, так как значительная часть бюджета формируется за счет нефтяных доходов. Снижение цен может привести к дефициту бюджета и замедлению экономического роста. Однако Россия имеет определенную «подушку безопасности» благодаря накопленным резервам и уже проведенной диверсификации экономики», – отметил эксперт.

По его словам, в этой ситуации Россия может сократить государственные расходы, усилить налоговую дисциплину и активнее развивать несырьевые сектора экономики. Плюс возможно использование резервных фондов для покрытия дефицита бюджета.