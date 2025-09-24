Высадка натовцев на крымском берегу невозможна – историк

Даже если бы у России не было ядерного оружия, НАТО не потянет такую мощную военную операцию, как высадка на берегу Крыма.

Об этом на канале «Первый Севастопольский» заявил кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наличие любых инструкторов – натовских, колумбийских, каких угодно – это всего лишь означает, что мы можем по ним наносить удары, поскольку это не военнослужащие, потому что нам не объявляла войну ни Англия, ни Франция, это просто наёмники. Поэтому они могут уничтожаться в рамках обычной военной операции. Если же мы говорим о возможности некого повторения крымской операции, высадки в Крым (я даже не рассматриваю возможность этого, в связи с ядерным оружием и т.д.), как историк могу заметить, что никакой высадки, как в Нормандии в 1944 г., в Крымской войне не было. Эскадра англичан и французов просто прибыла в порт Евпатории, и там они сошли на берег. Они не бросались на берег, с точки зрения военной операции. Потому что это сумасшедшая операция, это невозможно сделать. Нормандия – потому и уникальная история, что она готовилась очень долго, и это стоило огромных сил и средств», – напомнил Тихонов.