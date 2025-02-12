«Вылетали даже розетки»: в Киеве ракеты разнесли цеха по производству дронов
Сегодня утром по украинской столице был нанесен ракетный удар.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.
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«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», – утверждает российское оборонное ведомство.
Украинские ресурсы традиционно, не пишут о месте прилета, делая упор на пострадавших мирных жителях.
Но киевские паблики фиксируют гигантский пожар. О пожарах отчитались и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В некоторых районах после удара пропал свет.
«В домах вылетали не только окна, но и розетки. Представьте себе, какой была мощность удара», – сокрушаются украинские СМИ.
У депутата ВР прошлого созыва, экс-боевика запрещенного в РФ подразеделения «Азов» Игоря Мосийчука своя версия по этому поводу.
«Вчерашний ракетный удар по газовым месторождениям на Полтавщине и сегодняшний по Киеву нанесен по приказу Путина для повышения ставок в переговорах с Трампом», – считает Мосийчук.
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