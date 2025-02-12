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Сегодня утром по украинской столице был нанесен ракетный удар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

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«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», – утверждает российское оборонное ведомство.

Украинские ресурсы традиционно, не пишут о месте прилета, делая упор на пострадавших мирных жителях.

Но киевские паблики фиксируют гигантский пожар. О пожарах отчитались и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В некоторых районах после удара пропал свет.

«В домах вылетали не только окна, но и розетки. Представьте себе, какой была мощность удара», – сокрушаются украинские СМИ.

У депутата ВР прошлого созыва, экс-боевика запрещенного в РФ подразеделения «Азов» Игоря Мосийчука своя версия по этому поводу.