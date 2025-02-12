«Вылетали даже розетки»: в Киеве ракеты разнесли цеха по производству дронов

Олег Кравцов.  
12.02.2025 13:09
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня утром по украинской столице был нанесен ракетный удар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

Сегодня утром по украинской столице был нанесен ракетный удар. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», – утверждает российское оборонное ведомство.

Украинские ресурсы традиционно, не пишут о месте прилета, делая упор на пострадавших мирных жителях.

Но киевские паблики фиксируют гигантский пожар. О пожарах отчитались и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В некоторых районах после удара пропал свет.

«В домах вылетали не только окна, но и розетки. Представьте себе, какой была мощность удара», – сокрушаются украинские СМИ.

У депутата ВР прошлого созыва, экс-боевика запрещенного в РФ подразеделения «Азов» Игоря Мосийчука своя версия по этому поводу.

«Вчерашний ракетный удар по газовым месторождениям на Полтавщине и сегодняшний по Киеву нанесен по приказу Путина для повышения ставок в переговорах с Трампом», – считает Мосийчук.

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