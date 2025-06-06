Выборы на Украине в нынешних обстоятельствах ничего не изменят – киевский нацистский режим останется у власти. Нужно назначать временное правительство. На это в эфире «Первого севастопольского» указал премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров, сопредседатель «Клуба народного единства».

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«Даже если Зеленский договорится о мире, отменит военное положение и объявит 100 дней на поведение выборов, можно будет их провести? Чтобы люди свободно проголосовали – нет. Если не Зеленского выберут, так какого-нибудь Залужного, или ещё какого-нибудь дурака, который будет проводить ту же линию, что диктует МI6. Отсутствуют оппозиционные политические партии, оппозиционные СМИ, кто будет людям рассказывать правду? Все эти «зеленские» не отличают лжи от правды. В этом сущность геббельсовской пропаганды: чем невероятнее ложь, тем легче в нее поверить. Зеленский говорит, что за 3 года войны потери составили 57 тысяч человек – это абсолютная ложь, но в неё же кто-то верит. И даже если выборы проведут (американцы настаивали, сейчас почему-то замолчали), то киевский режим не сменится. А раз не сменится, значит, ничего не изменится, никакого восстановления Украины не будет. Будут продолжаться военные действия», – подчеркнул Азаров.

Единственный вариант – отстранение Зеленского и его камарильи от власти, назначение временного переходного правительства.