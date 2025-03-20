ВСУшник: Нас на переговорах воспринимают как вторсырьё – мы не за это воевали
Перемирия не получится, будет затишье на фронтах перед ещё большим ударом.
Об этом на телеканале «ДнипроТВ» заявил военнослужащий ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да не будет вообще никакого перемирия, это моё мнение, и это мнение, с кем я общаюсь. Все, с кем я говорю, кто по десять лет уже воюет, все знают, что этого не будет. Уже таких перемирий была куча. Там такие условия этого перемирия!
Я понимаю так: с чего началась эта война? Потому что мы хотим быть вольными, свобода, у нас есть такая, типа, свобода, свобода выбора какого-то. А нас вообще на этих переговорах никто не замечает, типа, как вторсырьё такое. Украина-Украина, ну, там такое себе», – сокрушался ВСУшник.
«Сейчас будет ещё хуже, они ещё будут идти. Это понятно, эта раскачка, все эти переговоры – всё это раскачать морально соперника, чтобы он выдохнул, а в этот момент нанести удар.
99,9 процентов тех, что «на нуле», они даже не знают о каких-то переговорах. У них сейчас голова болит не за это, это точно, а как выжить, где воды взять – вот за это сейчас у них болит голова», – рассказал Чёрный.
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