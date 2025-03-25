ВСУ пытаются расширить фронт в Белгородской области

Олег Кравцов.  
25.03.2025 08:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Продолжаются тяжелые бои в российском приграничье, где ВСУ удалось зайти на территорию Белгородской области.

Формирования киевского режима пытаются расширить фронт, предприняв попытку прорыва еще на одном участке фронта в этом регионе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжаются тяжелые бои в российском приграничье, где ВСУ удалось зайти на территорию Белгородской области....

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Если ранее ВСУ сконцентрировались на селе Демидовка, то теперь атакуют расположенную северо-западнее Поповку. Пока выбить оккупантов из Белгородчины не получается, но и глубокого прорыва у ВСУ не получается.

По предварительной информации ночью российским силам удалось удержать Поповку, хотя положение остается тяжелым, поскольку этот населенный пункт фактически охвачен с трех сторон.

Что касается Демидовки, то здесь полного контроля на селом нет ни у кого – позиции переходят из рук в руки.

«Южная часть села фактически серая зона. В северной наши части удерживают свои позиции и, опираясь на них, контратакуют при необходимости выбить прорвавшихся ВСУшников в южную часть села. Ситуация тяжелая. Особенно с учетом кишащего дронами неба», – описывает ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

Связываемы с Погранслужбой ФСб тг-канал «Два майора» пишет, что в Поповке огонь на себя вызвали пограничники, но подмога успела вовремя.

«Парней вытащили. Пишут, что село Поповка и наши опорные пункты перепаханы артиллерией и дронами, вероятно, как и Демидовка, будут переходить из рук в руки. Враг еще имеет серьезные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска так же стянули подкрепления. ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны, тяжелые бои несколько дней идут у прилегающих почти вплотную к границе населенных пунктов», – отмечает паблик.

В Курской области за оккупантами еще остаются Олешня, Горналь и Гуево, но вчера ВС РФ вели бои у пограничного пропускного пункта «Суджа» и взорванной оккупантами одноименной газоизмерительной станции.

Западнее российские силы продолжают удерживать и пытаются расширять вклинение на территорию Сумской области в районе Басовки, Журавки и Владимировки.

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