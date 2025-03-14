ВСУ начали голосовать ногами в Курской области
Россия уже не проиграет, независимо от того, где будет заканчиваться конфликт – за столом переговоров или на поле боя.
Об этом на канале американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Наполитано поинтересовался, чем же закончится эта война.
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«Зеленский просто сдастся и навлечёт на себя гнев бандеровцев? Будут ли новые выборы, или военные в какой-то момент скажут – всё, мы уходим домой?» – спросил ведущий.
«Я думаю, что военные уже начинают голосовать в некоторых регионах, например, в Курской области, откуда они в спешке отступают. Эта война закончится, когда Украина будет вынуждена признать поражение, и как проигравшая сторона она будет вынуждена пойти на определённые уступки. Сейчас Украину можно искусственно поддерживать в этой борьбе, поставляя ей оружие и т.д. Но этого недостаточно.
Мы уже три с лишним года участвуем в этом конфликте, в ходе которого США и Европа предоставили Украине помощь на сотни миллиардов долларов, включая самые последние технологии и новейшее оборудование НАТО. Но Украина всё равно проигрывает. США и НАТО ничего не могут сделать, Россия доминирует и пользуется этим, и с каждым днём это доминирование сильнее. Так что рано или поздно ВСУ потерпят поражение», – ответил Риттер.
«Думаю, цель администрации Трампа – добиться прекращения огня и окончания конфликта до того, как это произойдёт. Но русские точно знают, что они победят, что бы ни случилось. Они либо победят за столом переговоров, либо на поле боя. Но при любых обстоятельствах Россия не проиграет», – добавил бывший морпех.
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