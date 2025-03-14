Россия уже не проиграет, независимо от того, где будет заканчиваться конфликт – за столом переговоров или на поле боя.

Об этом на канале американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Наполитано поинтересовался, чем же закончится эта война.

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«Зеленский просто сдастся и навлечёт на себя гнев бандеровцев? Будут ли новые выборы, или военные в какой-то момент скажут – всё, мы уходим домой?» – спросил ведущий.

«Я думаю, что военные уже начинают голосовать в некоторых регионах, например, в Курской области, откуда они в спешке отступают. Эта война закончится, когда Украина будет вынуждена признать поражение, и как проигравшая сторона она будет вынуждена пойти на определённые уступки. Сейчас Украину можно искусственно поддерживать в этой борьбе, поставляя ей оружие и т.д. Но этого недостаточно. Мы уже три с лишним года участвуем в этом конфликте, в ходе которого США и Европа предоставили Украине помощь на сотни миллиардов долларов, включая самые последние технологии и новейшее оборудование НАТО. Но Украина всё равно проигрывает. США и НАТО ничего не могут сделать, Россия доминирует и пользуется этим, и с каждым днём это доминирование сильнее. Так что рано или поздно ВСУ потерпят поражение», – ответил Риттер.