Встреча в Лондоне показала: влияние Штатов на Украину – под сомнением

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Владимир Зеленский фактически сорвал сегодняшнюю встречу в Лондоне. Как сообщает Sky News, после демонстративного отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь на мероприятие, главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины также отложили свое участие.

Так что переговоры пройдут между чиновниками низкорангового уровня, что снижает как общую результативность встречи, так и шансы на выработку по ее итогам каких-то прорывных и судьбоносных решений.

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Согласна с такими выводами и британская Financial Times, по словам авторов которой, отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон «снижает значимость встречи по Украине».

«Признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом может вызвать серьезный дипломатический кризис в Евросоюзе и особенно в НАТО.. Это может стать причиной серьезных разногласий в переговорах, так как европейским членам НАТО придется выбирать между своими принципами и желанием не испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы не допустить выхода США из альянса», – говорится в материале.

Из того, что известно по состоянию на сейчас: как пишет газета The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери контроля над частью территорий. К тому же призывает и вице-президент США Джей ди Вэнс, заявивший, что «США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа».

Вэнс добавил, что «и РФ, и Украина должны уступить в территориальных вопросах». Предполагается, что и в Москве и в Киеве должны мириться с реалиями. Украинцы – признать невозможность в настоящее время восстановления суверенитета над потерянными территориями а россияне – невозможность проглотить больше того, чего они достигли военным путем за три с лишним года конфликта.

Что же до остальных камней преткновения, то, как сообщает Reuters со ссылкой на дипкруги, Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с России. По словам европейских дипломатов, Европа хочет оставить санкции до конца переговоров, имея в виду их полную финализацию в виде документа о долгосрочном перемирии, а не только прекращение огня.

Так что, по-видимому, даже в случае успеха нынешней конфигурации сделки, Москва получит снятие только американской части санкций.

Не очень ясна и судьба российских требований о демилитаризации Украины.

«Некоторые из идей Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не продвигают российское требование о демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины», – пишет агентство.

По данным Reuters, в позициях сторон «остаются значительные пробелы», а потому мало кто из дипломатов считает реалистичным прогноз Трампа по заключению мирного соглашения уже на этой неделе.