«Встреча Путина и Трампа может состояться в Минске» – беглый змагар-дипломат

Россия поддерживает восстановление минской переговорной и диалоговой площадки.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил бежавший в 2020 году бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всей той зависимости от России, от Путина, многие называют это марионеточным статусом, он [Лукашенко] позволяет себе нюансы или даже другую позицию. Потому что позиция победы – это одно, позиция остановить войну по линии фронта – совершенно другое. То, что он говорил по Украине, не всегда вписывалось в российский контекст. С начала полномасштабной войны он практически сразу продекларировал и дал задание белорусскому МИДу обеспечить участие Белоруссии в мирных переговорах. И эта точка зрения не была оспорена Россией, выступил Песков и фактически поддержал это.

И сейчас, когда он в беседе с американским блогером предложил приехать в Минск, провести здесь встречу, попробовать белорусский санкционный кофе американскому президенту, его это заявление практически тут же было поддержано Кремлём… И поддерживает, вот уже состоялось две конференции в Минске по евразийской безопасности. Мы видим, что Россия поддерживает восстановление минской и переговорной площадки, и диалоговой, это как бы факт», – сказал Мацукевич.