«Всё интересное впереди»: Трамп палец о палец не ударит, когда придут с фронта сносить Зеленского – киевский политолог

Аудит американской помощи Украине трамписты максимально используют для шантажа коррупционной киевской верхушки.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Аудит выделенной помощи – это неизбежность, и именно он может стать основным элементом давления со стороны США на украинское руководство. Это повод для Трампа сказать – мы им помогали, но они разворовывали нашу помощь, пусть теперь сами. Это повод отказать Украине в финансировании, в какой-либо военной помощи, умыть руки, сказать, что при власти клептократический режим.

Закрыть глаза, например, если вдруг появятся какие-то солдаты с фронта, которые очень настойчиво начнут стучать в двери офиса президента прикладами, требуя смены власти неконституционным способом. Это может быть разворот на 180 градусов относительно Украины», – сказал Бондаренко.