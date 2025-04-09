«Всё интересное впереди»: Трамп палец о палец не ударит, когда придут с фронта сносить Зеленского – киевский политолог
Аудит американской помощи Украине трамписты максимально используют для шантажа коррупционной киевской верхушки.
Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Аудит выделенной помощи – это неизбежность, и именно он может стать основным элементом давления со стороны США на украинское руководство. Это повод для Трампа сказать – мы им помогали, но они разворовывали нашу помощь, пусть теперь сами. Это повод отказать Украине в финансировании, в какой-либо военной помощи, умыть руки, сказать, что при власти клептократический режим.
Закрыть глаза, например, если вдруг появятся какие-то солдаты с фронта, которые очень настойчиво начнут стучать в двери офиса президента прикладами, требуя смены власти неконституционным способом. Это может быть разворот на 180 градусов относительно Украины», – сказал Бондаренко.
«Могут быть очень и очень тяжёлые последствия по результатам этого аудита. Все чудесно понимают цену одного дня этой войны, цену каждой помощи, куда оседали эти деньги. Поэтому коррупционные действия не просто будут предъявлены.
Я уверен, что многие из них уже задокументированы, и пока что они являются предметом торга. Вы не соглашаетесь с той или иной позицией США – вот, сейчас одна за другой будут появляться папочки. Эти папочки не просто будут иметь общий гриф «Ukraine», а каждая будет иметь конкретное ФИО конкретного политика. Поэтому, думаю, всё интересное впереди», – добавил эксперт.
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