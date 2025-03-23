Всё европейское оружие может оказаться бесполезным железом для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если США перекроют всю военную и информационную помощь Украине, она не сможет эффективно пользоваться и европейскими ракетами, в том числе.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Значительная часть оружия, которое поставляют европейские государства, не может быть использовано без американских спутников связи, без американской помощи. Например, Taurus или Storm Shadow. Они же полностью завязаны на американские космические системы, которые направляют эти виды оружия. Поэтому, если США говорят жесткое «нет» и выходят из системы поставок вооружения, а также из войны в целом, то, соответственно, это создает большие проблемы и для европейских партнеров Украины, а также для поставок оружия из Европы на Украину. Поставки-то могут идти, но использование будет сомнительным», – сказал Бондаренко.

Он пожаловался, что если требования России о прекращении «помощи» Украине будет выполнено, ВСУ придётся очень тяжко.