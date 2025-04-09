Все в папуасы! Украинцев убеждают, что диктат американских ТНК «лучше беспредела местных олигархов»

Поствоенной Украиной должны безраздельно управлять американские транснациональные корпорации, которые фактически заменят собой надоевших местных олигархов.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть возможность перевернуть доску и закончить войну на Украине. И это будет многосторонний компромисс с участием США. И не надо мне сейчас там критиковать сделку, что она там грабеж, колониальная, кабальная и так далее. Есть много полезных вещей, только надо, ну скажем так, без эмоций все это дело продумать.

Например, там не будет украинских олигархов. Все, которые не справились с государственным строительством, которые тридцать лет грабили нещадно эту страну, и довели до войны. Что, нет их вины? Они понимали, что это их активы? Грабили, жили одним днём.

Так вот, их не будет, и хорошо! А будут транснациональные компании, которые, конечно, будут заниматься бизнесом, но они будут контролировать и власть, чтобы она не была коррумпированной, недальновидной и продажной», – сочинял Карасев.