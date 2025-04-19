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В Казахстане, несмотря на внешнюю мишуру формального празднования 80-летия Победы, в реальности продвигаются нарративы, подменяющие прежние советские. Шествия «Бессмертного полка» практически повсеместно оказались запрещены.

Самая драматическая ситуация в Алма-Ате. Десятки ветеранских и общественных организаций подготовили в марте коллективное обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, призывав разрешить мирное шествие 9 мая. До этого чиновники мэрии отклонили первое заявление инициативной группы граждан.

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В итоге администрация президента не ответила вообще по существу на коллективное обращение, а представители акимата Алма-Аты потребовали от общественников не распространять уже видеообращение на имя того же Токаева, предложив рассмотреть возможность разрешения шествия под другим названием – с условием запрета использования георгиевских лент, флагов СССР и портретов советских вождей и полководцев, ограничившись лишь голубыми знамёнами и портретами родственников.

Но и это своё «заманчивое предложение» департамент внутренней политики акимата Алма-Аты не выполнил, отказавшись от последующего диалога. Как оказалось, главная задача этого обманного манёвра – не допустить записи и распространения коллективного обращения тогда, когда в бывшей столице несколько дней находился Токаев, где проводил переговоры с президентом соседнего Узбекистана Мирзиёевым.

В действительности чиновники на высшем уровне и не собирались ничего разрешать, так как по последним данным повсеместно заявки общественных и ветеранских организаций на проведение шествий были отменены, кроме города Семипалатинска (ныне Семей). В Павлодаре и Костанае жителям предложен лишь онлайн-формат аналога этого мероприятия. И думается, что в Семее разрешили мероприятие лишь для того, чтобы продемонстрировать Кремлю, что вот, мол, и в Казахстане такое шествие состоится.

Параллельно в соцсетях и СМИ началась кампания, направленная уже против России, которая якобы через своих представителей в Казахстане за российские рубли подкупает граждан для участия в памятных мероприятиях. На провластном телеграм-канале «Astanovka98» появилось сообщение, будто некие «волонтёры» платят деньги за участие в шествии «Бессмертного полка» в Астане.

Очевидно, что эти фейковые сообщения были выпущены, чтобы дискредитировать реальных организаторов мирных шествий и вызвать волну агрессивного возмущения со стороны нациков и либералов. Организаторов шествий автоматически объявляют «наймитами Москвы» со всеми вытекающими последствиями.

Цель фабрикации – оправдать решения акиматов по запрету «Бессмертного полка». Власти якобы защищают «суверенитет и независимость» от враждебного вмешательства извне.

Это также показывает и страх Акорды. Последнее разрешённое мероприятие в Алма-Ате пять лет назад собрало более 170 тысяч человек. И такие массовые демонстрации с советской символикой показали бы всю несостоятельность политики тотальной декоммунизации и дерусификации, проводимой властями Казахстана.

Но агентура казахстанских спецслужб пошла еще дальше и на днях с видеообращением выступил главарь «языковых патрулей» Куат Ахметов, находящийся сейчас в Киеве.

Он призвал своих сторонников не просто не допустить шествия «Бессмертного полка», а вообще сорвать церемонию возложения цветов у мемориала в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, устроив там контрмитинг.

Ахметов предложил всем нацикам 9 мая выйти с портретами героизированного сейчас в Казахстане основателя Туркестанского легиона вермахта и вдохновителя мусульманских частей СС Мустафы Шокая.

Это провокация даёт дополнительные обоснования акимату Алма-Аты не просто окончательно запретить «Бессмертный полк» якобы для того, чтобы не допустить столкновений, но и полностью запретить массовое возложение цветов к памятнику политруку Клочкову и вечному огню в день празднования Победы.

Не зря политолог Никита Мендкович ранее заявлял, что госсоветник Ералан Карин сознательно позволил Куату Ахметову бежать в «незалежную», хотя тот был под подпиской о невыезде. И теперь ситуация выглядит так, будто оттуда тот осуществляет заказы властей.

Конечная цель всего происходящего – как и на Украине – окончательно запретить советскую символику и само празднование Дня Победы, который много лет представляется пропагандой уже «днём скорби».