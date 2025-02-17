Все богатства Украины поделят Запад и Россия. За что стоял Майдан – по пунктам

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Обыватель не замечает, что природные богатства и человеческий капитал Украины уже давно разделены между Россией и Западом.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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