Все богатства Украины поделят Запад и Россия. За что стоял Майдан – по пунктам

Михаил Рябов.  
17.02.2025 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Обыватель не замечает, что природные богатства и человеческий капитал Украины уже давно разделены между Россией и Западом.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обыватель не замечает, что природные богатства и человеческий капитал Украины уже давно разделены между...

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«Украина оказывается в роли переделенного объекта. Передел, по сути, уже произошел. Мы его просто не заметили.
Территориально – 20% контролируется оккупантом.

Ресурсно – мы не знаем судьбы всей сельхозземли, но проходит информация о больших спекулятивных играх и перераспределении земельных активов, которые стали доступны для внешних инвесторов.

Демографически – огромный экспорт человеческого капитала, который выглядит в виде беженцев, а на самом деле – достаточно управляемый поток – кто называет 8, а кто и 10 миллионов.

Ну а сейчас в центре внимания уже не человеческие жизни, а ресурсы – миллиарды, триллионы», – отметил Ермолаев, комментируя требования администрации Дональда Трампа передать США контроль над полезными ископаемыми Украины.

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