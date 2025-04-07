ВС РФ освобождают Курскую область в численном меньшинстве – военкор об «арифметике потерь»

Максим Столяров.  
07.04.2025 20:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в Курской области представляет собой «страшную арифметику» для Киева.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в Курской области представляет собой «страшную арифметику» для...

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«Недавно был обмен телами с какой-то ошеломительной пропорцией. Нам вернули 45 тел, из которых 37 военные, остальные гражданские, которых угнали в плен. И мы отдали 900 тел. Ну, можно себе представить разницу?

Безусловно, она объясняется, в том числе, и тем, что мы наступаем и подбираем тела украинских солдат, а они отступают, им нечего подбирать, но это лишь часть этой страшной арифметики. А она в том, что мы наступаем в Курской области на сегодняшний день силами чуть-чуть уступающими  силам обороняющихся.

Это математический факт. Не сильно, не в два раза, не в полтора, но в десятые мы всё равно в меньшинстве. Но мы выигрываем за счёт мотивации, средств поражения, в том числе, авиационных, в неком преимуществе дронов на оптоволокне. Здесь они, конечно, играют очень серьёзную роль», – рассказал Коц.

«Но и противник вынужден своими резервами оперировать, устраивать на Белгородчине какие-то провокации, возможно там и на Брянщине что-то подобное. Но сейчас то, что происходит в Курской области – это уже не попытка во что бы то ни стало остаться на территории РФ», – добавил военкор.

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