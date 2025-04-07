Зачистка Курщины перетекает во взлом обороны всей Сумской области – военкор
Попытка зацепиться за остатки оккупированных территорий Курской области – это не последний шанс ВСУ удержаться в России, а уже оборонительные действия.
Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Белгородской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Оставаться там, в трёх населённых пунктах и лесополке вдоль границы, совершенно бессмысленно. Но для противника это сейчас не последний шанс удержаться в России – это просто оборонительные действия. Они выстроили свою оборонительную линию по нашей территории, не пуская нас дальше в Сумскую область.
Для них это уже не битва за плацдарм в России, а оборона Сумской области. И, собственно, зачистка Курской области для нас является взломом первой линии обороны перед северо-восточным участком Сумской области», – сказал Коц,
«С северо-запада в районе Басовки мы эту оборону уже вскрыли, она проходила по границе, мы выбили противника сначала из российских Николаево-Дарьино, Свердликово, и дальше зашли уже на территорию Сумской области. Чуть западнее мы также зашли на территорию Сумской области и там сейчас формируем полуохват вокруг Юнаковки – это важнейший логистический хаб противника на нашем направлении, от неё шло снабжение в сторону Суджи.
А на этом участке фронта, где остались не освобождённые населённые пункты Курской области – Гуево, Горналь, Олешня, собственно, мы пойдём в сторону Мирополья», – уточнил военкор.
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