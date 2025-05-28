«Врожденное хохлятство мешает Украине наладить производство оружия» – ВСУушник
Из-за поголовного воровства на Украине не могут наладить производство дронов на оптоволокне.
Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо признать – русские нас очень сильно превзошли по дронам на оптоволокне, это факт. На данный момент они нас уже догнали по тяжелым бомберам.
Потому как у нас в стране, к сожалению, не разглядели вовремя эту перспективу этого дела. Ну и сейчас включается, сука, извините за выражение, хохлятство, которое я ненавижу, когда всякие производители этих катушек и уроды, которые сертифицируют эти катушки для дронов на оптоволокне, не проводят должных испытаний – как эта катушка должна разматываться, на какой дистанции и тому подобное.
И в итоге мы получаем такую ситуацию, что у нас принят дрон, сертифицирован, а эта катушка там разматывается на 100 метров или на 200, и обрывается», – возмутился «Историк».
Он подчеркнул, что такая ситуация не только с дронами, но и с другим вооружением.
«Ну это вот хохлятство, эта жадность, которая нашу страну губила много раз. И когда вот эти всякие уроды, которые там могут часами рассуждать, кто там больше патриот Украины. А вот эти все моменты коррупционные, ну просто у меня негодование очень сильное по этому поводу, и я очень сильно сдерживаюсь, чтобы не выражаться.
И вот здесь как раз бы пора бы прекратить играть нам какую-то демократию, а вот этих всех ублюдков, из-за которых погибли уже тысячи ребят, из-за этих тендеров бутафорских, снарядов для минометных мин, которые не взрываются нормально, пора ставить к стенке», – подытожил всушник.
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