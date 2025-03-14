Впереди грандиозная война с Европой. Пора готовиться – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 12:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия


У России появился более серьезный враг, чем США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России появился более серьезный враг, чем США. Об этом в эфире телеканала «Красная...

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«Да, Европа готовится, готовится очень серьёзно. Европа уже заняла 850 миллиардов евро для военного переоснащения своих армий. В Европе 44 страны, 27 из них в Евросоюзе, каждая из них берет обязательства, теперь уже хуже, чем в общаке НАТО – не 2%, а там и 3−4% в общак на оборону. Уже идет разговор во главе с новым наполеончиком картонным Макроном, что он будет главнокомандующим этой самой европейской армии.

Теперь уже получается, что на нашем континенте возникает еще более серьезный враг, чем Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, Европа… Я думаю, что впереди у нас будут еще очень грандиозные стычки. Я думаю, что впереди у нас грандиозное столкновение с Европой не только на дипломатическом фронте, но и на военном. К этому, безусловно, надо готовиться», – заявил Баранец.

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