«Воюют все» – Сладков о боях в Белгородской области и натиске ВСУ
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, в том числе с применением французских управляемых авиабомб. Более того, к самому горячему участку противостояния добавляются ещё два.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В данной ситуации противник владеет инициативой в направлении Белгорода, он пытается пройти уже две недели, это мощнейшие атаки с воздуха, плотный контроль коптеров, хотя мы отбиваемся, применяем и РЭБ, и сами контратакуем.
Но пока мы говорим об инициативе противника, о его небольших штурмовых группах, которые идут вперёд. Мы контратакуем, мы отбиваем. Противник наносит удары КАБами – французскими бомбами, которые управляются в полёте, и пытаются отсечь наши резервы, которые мы подтягиваем к этому участку границы, Краснояружский район.
Мало того, противник атакует ещё на двух других участках границы – Шебекинский городской округ, плюс в Грайворонском районе то же самое. Там тоже пытаются пройти на квадроциклах, подбрасывают штурмовиков ближе к нашим позициям, пытаются зайти, мы контратакуем, не пускаем», – рассказал Сладков.
«Сейчас воюют все. И пограничники, безусловно, они тут отбивались 25 человек против ста сутки, но их вытянуть успели. Ребята из Росгвардии, воюет Минобороны, безусловно, не обходится без содействия теробороны и БАРСов. БАРС-Белгород, БАРС-Курск. Здесь идут активные действия противника», – добавил военкор.
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