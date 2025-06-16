«Война не помеха – пусть привыкают!» – в Киеве будут чаще проводить гей-марши

Украинские извращенцы должны ежегодно, несмотря на войну, выходить на марш, чтобы население свыкалось со своей новой реальностью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила одна из организаторов запрещенных в РФ ЛГБТ-маршей Юлия Шепитько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для ЛГБТ-сообщества очень важно, чтобы марш проходил ежегодно. У нас был только один год перерыва, это 2022 год, если я не ошибаюсь. В принципе, сохраняем эту стабильность. Почему это важно?», – спросила ведущая.

«На самом деле, если не проводить марш именно в Киеве в таком формате, то мы уже видим, что происходит определенный откат. И чем дольше мы что-то не проводим, тем сложнее потом нам провести», – сказала Шепитько.