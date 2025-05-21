Война на Украине будет длиться вечно, если не отказаться от фашизма – киевский философ

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 15:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Политика, Россия, Украина


Украина обречена на вечную войну, потому что у нее нет лидера, который способен предложить смену проектности государства и выйти с этим к российском президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина обречена на вечную войну, потому что у нее нет лидера, который способен предложить...

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«Если бы мы встали в позицию даже не политика, не президента, а лидера и сказали, так: «Мы видим, у нас проблема с национализмом, у нас проблема, мы сваливаемся в нацизм, фашизм, но все это будет неправда, потому что новые формы, это будет цифровой фашизм, это будет нацизм как бы другого типа, отчасти гражданственный.

На уровне гражданского общества мы это все понимаем, поэтому мы принимаем решение поменять проект государства, общества, нации в цивилизационные преобразователи, выставить, что ни мова, армия, вера – у нас есть другие видения, что мы туда в человечество, что мы туда в Европу, но только реформированную. Мы видим план реформы Европы, мы видим план реформы ООН. Владимир Владимирович, вы согласны на это? Тогда останавливай это. Я вам даю слово, что попытаюсь это реализовать».

Кто сегодня может выступить таким образом? Никто не может. А поскольку нет лидерства, война будет длиться, пока не надоест Путину. Но обратите внимание, это не вина Путина, а это потому что мы глупые, потому что у нас нет лидерства, потому что мы не понимаем, что делаем, потому что мы не смотрим в будущее», – заявил Дацюк.

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