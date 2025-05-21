Украина обречена на вечную войну, потому что у нее нет лидера, который способен предложить смену проектности государства и выйти с этим к российском президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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