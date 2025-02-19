Военкор назвал условие для освобождения Донбасса в этом году

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Российская армия уже пробила линию обороны ВСУ и продвигается вперёд, однако до полного освобождения Донбасса ещё далеко.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы фактически уже доломали украинскую линию обороны, которую она строила восемь лет. По сути, Украине уже негде прятаться. Сейчас мы выходим на оперативный простор – и начинаем двигаться. Несмотря на то, что у Украины достаточно ещё ресурсов, ей продолжают поставлять боеприпасы и оружие, ей сложнее уже держать оборону, она откатывается назад. У нас движения вперёд происходят ежедневно. Кроме того, у нас штурмовики иначе стали поступать. Если раньше это были хаотичные атаки, то сейчас всё очень чётко планируется. Идут вперёд малые группы по 2-3 человека, командиры групп следят с беспилотников, что происходит. Боец никогда не брошен, он всегда под присмотром. За счёт тепловизоров видны все тепловые сигнатуры, где сидит противник. Сейчас всё происходит очень эффективно, быстро, с минимумом потерь, берегут людей», – сказал Кубатьян.

«Освободить Донбасс в этом году полностью получится, или нет?», – спросил ведущий.