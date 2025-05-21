Во Львове начинают прозревать: «Мы против России как калека против 30 спортсменов»

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Прямые переговоры между Украиной и Россией без «группы поддержки» будут непосильно сложными для киевских дипломатов.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без третьей стороны, которая стояла бы за нами на переговорах, это не то что игра в одни вороты, это игра без ворот, пятью мячами и тридцатью игроками против двух калек. Ну, собственно говоря, поэтому все, что выходит напрямую Украина-Россия, если у кого-то еще были какие-то иллюзии, как это будет выглядеть – это будет на языке грубых ультиматумов, на языке угроз, языком обоснованных угроз», – сказал Дроздов.

Он возмутился, что украинские дипломаты и политики не воспринимают происходящее всерьёз, а только пиарятся.