Во Львове начинают прозревать: «Мы против России как калека против 30 спортсменов»

Вадим Москаленко.  
21.05.2025 14:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Прямые переговоры между Украиной и Россией без «группы поддержки» будут непосильно сложными для киевских дипломатов.

Об этом на канале «LMN» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямые переговоры между Украиной и Россией без «группы поддержки» будут непосильно сложными для киевских...

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«Без третьей стороны, которая стояла бы за нами на переговорах, это не то что игра в одни вороты, это игра без ворот, пятью мячами и тридцатью игроками против двух калек. Ну, собственно говоря, поэтому все, что выходит напрямую Украина-Россия, если у кого-то еще были какие-то иллюзии, как это будет выглядеть – это будет на языке грубых ультиматумов, на языке угроз, языком обоснованных угроз», – сказал Дроздов.

Он возмутился, что украинские дипломаты и политики не воспринимают происходящее всерьёз, а только пиарятся.

«И союзники их так и воспринимают, они не верят что это блеф, в отличие от наших шапкозакидателей, которые бегают и там вдохновляются непонятно чем», – подытожил русофоб.

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