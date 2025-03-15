В ответ на утверждения о том, что спонсорами сербских протестов является Россия, вице-премьер Александр Вулин предложил найти хоть один динар (сербская валюта), который пришел бунтовщикам из Москвы, но выразил готовность рассказать о миллионах, которые поступили к ним из Брюсселя и Вашингтона.

Об этом первый замглавы сербского правительства рассказал в эфире «Пинк ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-премьер напомнил аудитории телеканала о том, что лично разговаривал и с Сергеем Шойгу, и Сергеем Лавровым. Оба публично подчеркнули, что цветные революции в Сербии абсолютно неприемлемы, и что сами русские госчиновники поддерживают законное и легитимное руководство страны.

«Вучич также переговорил с Путиным, в официальном заявлении которого прямо указано, что президент России поддерживает законные органы и власти Республики Сербия и настаивает на сохранении стабильности в Сербии. Подобного мы никогда не слышали от этих людей с Запада. Чего только мы не слышали от брюссельцев, но всегда что-то неопределенное. Они говорят, что насилие не является решением… Давайте будем реалистами: если государственный переворот увенчается успехом и Александр Вучич и все мы, его товарищи, падём, кто придет после нас? Те, кто введут санкции против России в первый же день своего правления», – отметил Вулин.

Сербский вице-премьер призвал создателей фантастических теорий ответить себе на вопрос, в интересах ли России свергнуть нынешнее правительство.