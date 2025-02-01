Весь мир увидел черную неблагодарность Зеленского
Сразу начав критиковать и обвинять уходящего президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский расписался в своей неблагодарности.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Неблагодарность Зеленского к Байдену… да, мы знаем, что он мог бы сделать для страны больше. Но если бы он не сделал того, что сделал, нашей страны бы уже не существовало. Нас с тобой точно, а ещё и сотен тысяч человек. Тем не менее, Зеленский ещё при действующем Байдене, заявляет, что политика Байдена – это на букву Х. Прямым текстом. И вообще, что из-за коррупции половина выделенных Украине денег осталась в США, поэтому ату того Байдена и его команду», – сказал экс-генпрокурор.
«Эта чёрная неблагодарность, это желание выслужиться перед Трампом, сыграло наоборот. Потому что каждый руководитель понимает – если он так себя ведёт с человеком, который спас его страну, то как он будет вести себя дальше.
И всем уже очевидно, что если сегодня во всём виноват Байден, то завтра во всём будет виноват Трамп. Зеленский никогда за шесть лет ни разу не извинился, ни разу не признал своей хотя бы малейшей ошибки. А значит, сейчас во всём виноват Байден – и что война, и что нас не берут в НАТО, и что мобилизация провалилась. Во всём. И следующим будет Трамп. И это сквозит в его выступлениях: «Мы посмотрим, какой план предложит нам Трамп». Его величество оценит, хорошо ли поработали», – добавил Луценко.
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