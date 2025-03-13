Верховная рада приговорила прифронтовой ПГТ к статусу города и обрекла оставшихся жителей на нищету

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Ради политического хайпа Верховная рада присвоила пгт Слобожанское Харьковской области статус города.

Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты начали с ходу расхваливать предложение.

«Поселок является населенным пунктом, преимущественно компактным по строению, общая площадь поселка составляет более 347 гектаров, около 90 процентов жителей населенного пункта проживают в многоэтажной застройке. Общая численность жителей поселка Слобожанское согласно сведениям демографического реестра территориальной общины по состоянию на 1 января 2024 года составляет 12 тысяч 329 человек», – сказал депутат Алексей Рябкин.

Однако, как оказалось, документ не без подводных камней. Парламентарий Виталий Безгин объяснил, что после принятия закона расходы местных жителей сильно вырастут, и жизнь региона ухудшится.

«Во время любых решений, когда мы говорим о повышении статуса поселка, например, до города, мы должны быть сознательны и понимать, в том числе, и последствия, которые не только касаются статуса, а непосредственно и увеличивают расходы той или иной территориальной общины за счет, например, пересмотра вопроса образовательной субвенции. Я говорил об этом с непосредственным главой общины, все, кто приходят с соответствующими постановлениями, поэтому такое решение надо принимать взвешенно, и пусть каждый депутат определяется, понимая, что политически это решение хорошее, но экономически, возможно, община будет из-за этого в немножко худших условиях», – сказал Рябкин.

Но для других депутатов политический хайп от такого решения оказался важнее благополучия местных жителей.

«Это не просто технический вопрос, это вопрос и политический. Потому что мы абсолютно четко подчеркиваем, что город живет во время войны, город живет в прифронтовом регионе, люди там есть, люди не покинули свой город, люди продолжают работать, люди живут жизнью. И еще раз хочу обратить внимание на то, что для общины такие вопросы, как изменение границ, как изменение статуса населенного пункта являются крайне важными», – вещал депутат Сергей Власенко.

После чего в ходе голосования документ поддержали 242 депутат, и решение о присвоении статуса города было принято.