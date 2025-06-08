Великобритания втянула весь западный мир в фактически неизбежную войну с Россией
Великобритания фактически вступила в войну с Россией, устроив теракты в глубоком тылу, и втягивает в этот конфликт «старую» Европу.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Англия, как зачинщик конфликта, активно его поддерживающая, всячески втягивает остальную «старую» Европу в войну. Мы видим, как возрождается производство, которое едва ли не со Второй мировой или Холодной войны было приостановлено: снарядов, патронов, высокоточных систем.
Помимо самого факта, что война со всё большей вероятностью случится, это опасно ещё и тем, что у них есть время изучать, делать выводы из опыта СВО, подстраиваться под «революцию дронов», и делать это всё не в пожарном режиме, когда это надо было позавчера, а просчитывая вперёд. И они особо не скрывают, что процесс разворачивания вооружений у них будет начинаться с 2027 года – и идти по возрастающей», – отметил он.
По мнению обозревателя, страны НАТО тоже делают выводы из опыта СВО. Но он настолько изменчив, что новинки устаревают за очень короткое время. И российская армия, как прямой участник конфликта, модернизируется стремительнее.
«И тот факт, что Россия на четвёртый год СВО всё так же производит высокоточные системы в огромном количестве, обычные системы вооружения, бронетехнику, должен быть важным сигналом для «горячих голов» на той стороне.
И если с их стороны не прямая подготовка к войне, то как минимум, решение внутренних задач: создание образа врага, новых рабочих мест, расправа с политическими конкурентами под угрозой грядущей войны.
Из опыта мировых войн мы знаем, что можно заиграться с огнём, и этот самоподдерживающийся механизм войны. А дальше может просто не остаться других вариантов, кроме как действительно начать воевать», – заключил Сапоньков.
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