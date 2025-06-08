Великобритания втянула весь западный мир в фактически неизбежную войну с Россией

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Великобритания фактически вступила в войну с Россией, устроив теракты в глубоком тылу, и втягивает в этот конфликт «старую» Европу.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Англия, как зачинщик конфликта, активно его поддерживающая, всячески втягивает остальную «старую» Европу в войну. Мы видим, как возрождается производство, которое едва ли не со Второй мировой или Холодной войны было приостановлено: снарядов, патронов, высокоточных систем. Помимо самого факта, что война со всё большей вероятностью случится, это опасно ещё и тем, что у них есть время изучать, делать выводы из опыта СВО, подстраиваться под «революцию дронов», и делать это всё не в пожарном режиме, когда это надо было позавчера, а просчитывая вперёд. И они особо не скрывают, что процесс разворачивания вооружений у них будет начинаться с 2027 года – и идти по возрастающей», – отметил он.

По мнению обозревателя, страны НАТО тоже делают выводы из опыта СВО. Но он настолько изменчив, что новинки устаревают за очень короткое время. И российская армия, как прямой участник конфликта, модернизируется стремительнее.