При разделе территорий «незалежной» Лондон интересуют порты Херсон, Николаев, Одесса, Париж – инфраструктурные объекты по Правому берегу Днепра.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил общественно-политический деятель, экс-нардеп Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка отправить войска на Украину – эта попытка застолбить за собой территорию и попасть за стол переговоров, где будет организован банкет по разделению активов Украины. Нас тоже не устраивает ни присутствие Европейского союза, ни единоличный контроль Соединённых Штатов над оставшейся территорией Украины. Поэтому Владимир Владимирович предложил передать Украину под внешнее управление с участием, в том числе, России, чтобы гарантировать нейтральность оставшейся Украины и, может быть, в дальнейшем дружественность.

По этой причине Франция и Великобритания хотят, по крайней мере, хотя бы на словах обозначают своё желание и возможность вторгнуться на Украину. И на том совещании, которое было в Киеве, у меня есть закрытая информация, Франция анонсировала возможность участия своей 11-й парашютно-десантной бригады, а Великобритания готовит к вторжению 16-ю десантно-штурмовую бригаду», – отметил он.