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Не исключено, что перед тем, как под угрозой окружения бежать из Одессы, бандеровцы заминируют центр города, как гитлеровцы 81год назад.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы объявить Украину независимой, надо уничтожить всю её историю, которая однозначно доказывает единство Украины со всей остальной Россией. И тут уже неважно, что и кто напоминает об этой истории, важно не оставить камня на камне. Я не удивлюсь, если, убегая из Одессы перед угрозой окружения, эти нацисты повторят деяния немецких, а именно – заминируют весь город, чтобы напоследок его взорвать. И очень надеюсь, что так же, как было в 44 году, подпольщики отследят подготовку этого преступления и в нужный момент выведут из строя все системы дистанционного взрывания. На днях, когда была 81-я годовщина освобождения Одессы, у меня в ЖЖ был небольшой спор, были ли в Одессе уличные бои. Основная масса наших войск прошла к северу от Одессы по степным просторам. И немецкие и румынские оккупанты просто бежали, опасаясь окружения. Но сохранились некоторые документы, что на окраинах всё-таки были уличные бои. Не знаю Но центральная часть города совершенно не пострадала, исторический центр не сохранил никаких следов разрушений, кроме того, что несколько домов были разбомблены немцами во время осады города в 41-м», – сказал политик.

При этом он подчеркнул, что из основной части города гитлеровцы бежали сами.