Вассерман: Белоруссия и Россия объединятся лет через десять

Пока что России и Белоруссии есть смысл оставаться отдельными государствами.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы вполне очевидным образом неотъемлемая часть русского народа. Так же, кстати, как и белорусы. Но некоторые тонкости математической теории планирования привели к тому, что Белоруссии и РФ сейчас невыгодно полностью объединять своё хозяйство.

Должна быть небольшая дистанция, позволяющая использовать в обеих республиках разные методы планирования. И такое положение сохранится ещё примерно лет 10. Поэтому Белоруссии есть смысл пока оставаться отдельным государством», – сказал Вассерман.