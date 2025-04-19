Вассерман: Белоруссия и Россия объединятся лет через десять

Максим Столяров.  
19.04.2025 15:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 207
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Пока что России и Белоруссии есть смысл оставаться отдельными государствами.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что России и Белоруссии есть смысл оставаться отдельными государствами. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы вполне очевидным образом неотъемлемая часть русского народа. Так же, кстати, как и белорусы. Но некоторые тонкости математической теории планирования привели к тому, что Белоруссии и РФ сейчас невыгодно полностью объединять своё хозяйство.

Должна быть небольшая дистанция, позволяющая использовать в обеих республиках разные методы планирования. И такое положение сохранится ещё примерно лет 10. Поэтому Белоруссии есть смысл пока оставаться отдельным государством», – сказал Вассерман.

«Хотя, там русских больше, чем в самой России. По данным службы Gallup за 2008 год, в РФ и на Украине русскими были пять человек из шести (если смотреть не по тем традициям оформления паспортов, какие сложились в советское время, а по родному языку, используемому в повседневном общении), а в Белоруссии 14 человек из 15», – добавил депутат.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить