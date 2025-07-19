Варварство Азербайджана: началась битва за Каспий

С некоторых пор со стороны Баку началась кампания по обличению России в якобы уничтожении Каспийского моря, которое мелеет из-за снижения стока вод из Волги. Явная дезинформация состряпана при участии западных добывающих компаний, которые как раз и губят уникальный водоём.

Примечательно, но именно Россия делает многое в рамках экологических программ по внедрению водосберегающих технологий в деле орошения сельхозземель, обновления и развития всей инфраструктуры, связанной с каналами и гидросооружениями. В связи с принятыми мерами потребление воды крупнейших российских мегаполисов, стоящих на Волге сократилось за последние годы на 7%.

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И, напротив, Азербайджан своей варварской деятельностью по добыче нефти доводит ситуацию на Каспии до экологической катастрофы. Ведь сейчас сфера добычи даёт почти половину поступлений в бюджет и никакие природоохранные нормы попросту не соблюдаются. Так, по данным исследований, только у платформ Азери-Чираг-Гюнешли концентрация полиароматических углеводородов завышена в 12 раз.

Ясно, что в Баку, да и в Астане сейчас озабочены тем, что быстрое обмеление Каспия может поставить крест на грандиозных планах развития Транскаспийского маршрута в Европу, так как порты придётся углублять за свой счёт, вкладывая миллиарды долларов. А после такой обвинительной кампании можно от лица уже членов Организации тюркских государств выставить уже счёт России за нанесение якобы экологического и экономического ущерба.

При этом именно западные компании, работающие в азербайджанской акватории больше всего наносят вреда водоёму, чем все остальные факторы. Речь идёт о бурении новых скважин, проведении очередных трубопроводов и возведении подводных каналов, когда со дна поднимаются миллионы тонн грунта, что просто убивает всё живое вокруг.

Мы уже писали в предыдущем материале о том, как в казахстанской акватории Каспии идёт интенсивное загрязнение моря из-за деятельности консорциума North Caspian Operating Company, осуществляющего добычу нефти на шельфе Кашаган. Из-за их работ по углублению дна и варварской добычи с большим количеством выбросов нефти и токсичных веществ уже погибло более 90% биомассы в северо-восточной части водоёма.

По оценкам экологов и экспертов, как раз прокладывание многокилометровых подводных каналов к платформам по добыче нефти и газа ускоряет процесс обмеления, а не мифическая задержка воды на Волге.

Интересно, что, как и в Казахстане, в Азербайджане оперируют всё те же компании ExxonMobil (США) и Eni (Италия), которые и стоят за фабрикацией материалов против России и за развитием этой активной информационной кампании. Ясно, что это операция прикрытия и дымовая завеса для того, чтобы скрыть свои собственные преступления в регионе.

Баку и Астане это также выгодно, так как своим народам они объясняют причины гибели местной флоры и фауны исключительно враждебной деятельностью Кремля, перекрывшего Волгу, Урал и отказывающего в повороте сибирских рек.

Одновременно заказчиком кампании выступает Великобритания, которая оказывает непосредственное влияние на Анкару и Баку в этом вопросе, рассчитывая потеснить Россию и в акватории Каспийского моря. Просто-напросто вся ответственность с западных добывающих корпораций, как и с властей Азербайджана и Казахстана автоматически перекладывается Москву.

Ситуация с экологическими последствиями уничтожения Каспия таким образом превращается в политический фактор давления и борьбы с Россией и даёт повод включить в активное противостояние еще Казахстан и остальные республики ЦА. Тем самым англосаксы рассчитывают окончательно перерезать стратегический маршрут Север-Юг уже по Каспию, а затем и по его восточному побережью через РК и Туркмению, изолировав и оторвав друг от друга Иран и Россию.

То есть на наших глазах началась схватка за Каспий и за логистические пути, так как происходит стремительная милитаризация водоёма за счёт включения ВС Азербайджана и Казахстана в качестве прокси Турции и НАТО.