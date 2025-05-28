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В Казахстанской акватории Каспия разрастается экологическая катастрофа, вызванная деятельностью американских и европейских корпораций из консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), работающего на каспийском шельфе.

Трупами тюленей и птиц покрывается берег этого уникального водоёма при молчании национал-патриотов и пассивности властей.

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Виной тому активная и бесконтрольная деятельность англосаксов и итальянцев по добыче нефти на платформах и искусственных островах, что было замечено даже международными наблюдателями через спутники. Огромные пятна нефти теперь дрейфуют по морю. Об этом сообщило глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea.

«Только за апрель спутник Sentinel-1A обнаружил 15 пятен нефтесодержащих загрязнений, общей площадью около 32 кв.км. Это эквивалентно площадям 5000 футбольных полей. Согласно спутниковым снимкам, казахстанский сектор Каспийского моря оказался наиболее загрязненным: зафиксировано пять случаев разливов общей площадью 17,6 кв.км. Крупнейший из зафиксированных разливов (4,9 кв.км) был обнаружен 24 апреля в казахстанском секторе. Там же были выявлены и обширные зоны естественных нефтепроявлений, общей площадью свыше 11 км», – отмечается в распространённом заявлении.

В результате масса погибших тюленей, которые обнаружены даже не природоохранной инспекцией, а местными блогерами. Активисты обнаружили на прошлой неделе 50 трупов на побережье в Мангистауской области, тогда как ранее зафиксированы были 160 мертвых тюленей в том же районе – Форт-Шевченко, а в соседнем Тупкараганском районе еще 88 погибших животных.

И эта ситуация повторяется из года в год с массовым падежом птиц и рыбы, тогда как власти в лице департаментов и Министерства экологии всё никак не могут найти причины такого мора, списывая всё на браконьеров, а также на большую степень разложения туш. Всё это говорит о том, что Астана сознательно уводит от ответственности представителей NCOC.

Экологи и рыбаки связывают массовую гибель тюленей с резким сокращением биомассы в северной части моря – по их оценкам, она уменьшилась на 90%, а также с выбросами нефти и химикатов. Многие из них считают причиной этого деятельность западных компаний, работающих в регионе.

В общей сложности с осени 2024 года было обнаружено свыше 2000 трупов тюленей. Это характеризует происходящее как масштабную экологическую катастрофу, результатом которой является колониализм и компрадорская политика правящей элиты РК.

Но это уже не только внутреннее дело Астаны, так как нанесённый удар влияет на всю акваторию и затрагивает весь водоём в целом. Соответственно, и российская часть моря также страдает из-за снижения рыбных запасов и отравления вод со стороны NCOC. Более того, в течение нескольких лет американцы проводили масштабные работы по углублению дна при рытье подводных каналов на протяжении 56 километров.

Со дна Каспия подрядчики консорциума подняли на поверхность более 20 миллионов тонн грунта, разрушив экосистему и оказав долгосрочное влияние на ускорение процесса высыхания данной акватории. Таким образом море мелеет еще большими темпами, что оказывает влияние на Астраханскую область и Дагестан, а также на Волгу.

Интересно, что строительство этого убийственного подводного канала к платформам было оплачено из средств Казахстана по кабальным условиям Соглашения о разделе продукции (СРП). Более того, раскрываются шокирующие детали: 98% прибыли от добычи нефти на Кашагане уходят иностранным компаниям.

Казахстан, получавший всего 2%, начнёт увеличивать свою долю только с 2036 года, когда месторождение Кашаган на шельфе перейдёт в стадию угасания, а Каспий будет окончательно уничтожен. В Астане с этим смирились, но Москва и Тегеран могут вмешаться в эту ситуацию, остановив разворачивающуюся катастрофу и проведя свои исследования.

И это давно не внутреннее дело только Астаны с западными корпорациями, а уже всех прибрежных стран, так как необходимость спасения Каспия становится насущной международной задачей.