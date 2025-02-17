«Вам будет не хватать нас»: Трамп хочет вывести США из НАТО – Болтон
Натовским странам уже нужно быть морально готовыми, что в случае выхода США из Североатлантического альянса, им будет несладко.
Об этом в интервью британскому LBC заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп, скорее всего, попытается вывести США из НАТО. И он уже выдвигает условия, которые это оправдывают. Ещё в начале президентского срока он говорил, что все эти европейцы не тратят и 2% ВВП на оборону, хотя обещали это сделать на саммите НАТО в 2014 году. Теперь он говорит, что нужно тратить 5% ВВП на оборону.
Лично я считаю, что США должны тратить именно столько, я думаю, что в нашем непростом мире мы тратим недостаточно – сейчас это около 3 процентов. Но я подозреваю, что в Европе почти нет стран, кроме Прибалтики, Польши и некоторых других, которые бы тратили 5 процентов.
Так что через год, когда этого не произойдёт, Трамп сможет сказать, что НАТО так же бесполезно, как он всегда и говорил, и что он уходит», – уверен Болтон.
Ведущий спросил, что будет значить для европейской безопасности уход США.
«Я думаю, что вам будет не хватать нас, когда мы уйдём. Да, [потому что мир столкнется с более серьёзными угрозами], когда США уйдут, поставят под сомнение свои альянсы и ослабят своих союзников, статус-кво не сохранится. Либо наступит хаос, либо появится какой-то противник, который займёт их место. Вот, почему это так опасно.
И Украина может стать тем обстоятельством, которое приведёт если не к выходу США, то к существенному снижению участия США в НАТО», – ответил экс-советник Трампа.
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