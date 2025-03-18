В украинском эфире пессимизм: Европа не справится. Линия Путина пройдет по Висле и Одеру
Если конфликт на Украине затянется и Россия будет вынуждена мобилизовать несколько миллионов человек, то Европа не успеет подготовиться и не сможет противостоять ВС РФ.
Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С пятимиллионной армией, не только мы – Европа не справится, они не успеют отмобилизоваться с тем комплектом политиков, которые сейчас во власти. Война в Европе будет выглядеть, как компания германской армии во Франции в 1940 году – две недели. И потом Путин скажет, что вот теперь президентом у вас будет Орбан, он мне нравится, он будет назначать губернатора Испании, Португалии и Франции, и всё, и тогда я не пойду, мой солдат не наступит, не помоет сапоги, что называется, в Бискайском заливе.
И единственное, кто может их спасти, это Штаты, но это будет уже именно спасение, это будет такой ультиматум Вильсона, и этот ультиматум будет уже знаешь, где проходить, этот уже будет по Висле проходить, если не по Одеру», – заявил Бекренев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: