В украинском эфире пессимизм: Европа не справится. Линия Путина пройдет по Висле и Одеру

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 12:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если конфликт на Украине затянется и Россия будет вынуждена мобилизовать несколько миллионов человек, то Европа не успеет подготовиться и не сможет противостоять ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«С пятимиллионной армией, не только мы – Европа не справится, они не успеют отмобилизоваться с тем комплектом политиков, которые сейчас во власти. Война в Европе будет выглядеть, как компания германской армии во Франции в 1940 году – две недели. И потом Путин скажет, что вот теперь президентом у вас будет Орбан, он мне нравится, он будет назначать губернатора Испании, Португалии и Франции, и всё, и тогда я не пойду, мой солдат не наступит, не помоет сапоги, что называется, в Бискайском заливе.

И единственное, кто может их спасти, это Штаты, но это будет уже именно спасение, это будет такой ультиматум Вильсона, и этот ультиматум будет уже знаешь, где проходить, этот уже будет по Висле проходить, если не по Одеру», – заявил Бекренев.

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