В столице Сербии встал лагерем свой антимайдан

Студенты и школьники, желающие нормально учится, но не имеющие такой возможности из-за протестующих студентов и педагогов, разбили палаточный лагерь в белградском Пионерском парке. В этом их поддержали ветераны боев за погранзаставу в Кошарах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собравшаяся в Пионерском парке молодежь требует, чтобы заразившиеся вирусом протеста, как их собратья, так и в большей мере педагоги, дали им возможность продолжать учёбу и дальше.

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Они назвали свой лагерь «Студенты 2.0» и заявили, что не уйдут с этого места, пока им не дадут возможности учиться. Свои требования молодые люди направили ректорам государственных университетов Республики Сербии, но получили ответ только от одного – из бошнякского города-анклава Нови-Пазар.

«Занятия и экзамены начнутся, как только будут созданы условия. Университет находится на карантине с 26 января 2025 года из-за насильственного проникновения группы студентов. О данном случае было сообщено в полицию и прокуратуру, однако никакой реакции не последовало. На следующей неделе состоится заседание совета факультетов, на которых будет разработан план по наверстыванию пропущенных занятий и сдаче экзаменов. Блокаду поддерживают ряд учителей, которые не выходят на работу, но получают повышенную зарплату. Было бы лучше, если бы министерство распорядилось использовать ежегодный отпуск во время блокады», – зачитал ответ ректора из этого города официальный представитель лагеря Милош Павлович.

При этом в студенческий лагерь регулярно наведываются несколько десятков протестующих, которые скандируют оскорбления в их адрес и швыряют в них пластиковые бутылки с водой. Молодежь пока старается не реагировать на провокации и до массовых драк дело ещё не дошло.

Поддержать сознательную молодежь пришли ветераны частей, участвовавших в боях с албанскими и натовскими захватчиками в погранчасти «Кошары» в 1999 году. Студенты приветствовали их сербскими флагами и скандировали «Сербия, Сербия!» и «Косово — сердце Сербии!».

Также в нескольких городах страны прошли массовые акции родителей школьников, требующих от увлекшихся протестом педагогов вернуться на свои места, и дать их детям возможность получать начальное и среднее образование.