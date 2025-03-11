У Украины никогда не было шансов разменять оккупированную часть Курской области на что-то другое.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама