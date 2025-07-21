В Сейме глубоко оскорбились решением Верховной рады о послевоенном переселении украинцев из Польши

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МИД Польши должен немедленно выразить протест против принятого накануне Верховной радой постановления, которое объявляет преступлением коммунистической Варшавы и Москвы переселение украинцев из восточных регионов Польши в СССР после окончания Второй Мировой войны и установления новых границ.

Об этом говорится в обращении депутата Сейма Гжегоша Плачека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий обращает внимание:

«В тексте закона принудительное переселение украинцев в СССР (то есть сегодняшнюю Украину) однозначно определяется как незаконный и преступный акт коммунистических режимов Советского Союза и Польши. Но ни единого слова о контексте этих действий – то есть, о необходимости разгрома бандеровской партизанской войны и обеспечения безопасности на восточных землях Второй Речи Посполитой».

Он опасается последствий решения Верховной рады: