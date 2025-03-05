В России могут установить блок на критику Трампа – опасения эксперта

Анатолий Лапин.  
05.03.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В рамках восстановления отношений с американцами представители «партии похабного мира» в России могут ввести негласное «табу» на критику США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках восстановления отношений с американцами представители «партии похабного мира» в России могут ввести...

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«Я еще дам такой прогноз, но пусть он не сбудется. Знаете, еще могут ввести цензуру. Вот тут выстраиваем с Трампом отношения: «Нам так дорого и тяжело это все далось, а вы вот тут запад критикуете, подрывной деятельностью занимаетесь, деструктивные как силы», я еще опасаюсь то, что попытаются ввести такую цензуру на критику этого Запада, на критику Америки.

Вот не дай Бог такое совершится, но что-то подсказывает, попытку такого цензурирования они попытаются установить», – заявил Багдасарян.

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