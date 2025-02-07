В Одессе гестаповцы сорвали попытку пустить под откос поезд

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У сценаристов одесской СБУ опять диссонанс и несоответствие сюжетных линий — видать, пересменка. Отловив очередных партизан, действующих против режима, гестаповцы традиционно объяснили их мотивы не идейностью, а «поиском легких денег». Но при этом усмотрели в маневрах задержанных «почерк агентурной группы РФ».

Так первое или второе, а?

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Итак, двое парней, 17 и 18 лет, попались при попытке пустить под откос поезд — классика.

«Контрразведка предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области. Два агента России пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения», — отчитались в СБУ.

Парней покрутили, ночью, когда они разбирали рельсы и вбивали в их стыки металлическую арматуру.

Чтобы умалить действия «дуэта», в гестапо сразу уточнили:

«Задержанные искали «легкие» деньги на тематических телеграм-каналах. Там их увидел и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, ранее координировавший попытки терактов в Одесской области».

Под упомянутыми «попытками» эсбэушники имеют в виду взрыв отделения Военной службы правопорядка ВСУ в Белгороде-Днестровском, убийство военного волонтера и действительно сорванную гестаповцами попытку взорвать здание полиции — уже в Одессе.

То есть некая подпольная группа работает не один месяц, и именно за ее участниками идет целенаправленная охота. Только, как правило, такие люди не палятся на «легких деньгах» и прочих следах, которые остаются в Интернете.

Но при всем этом в СБУ еще и уточняют:

«В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы России надеялись распространить панические настроения среди гражданского населения региона и повредить транспортной логистике Сил обороны».

Опять странно, ведь «за легкие деньги» в интернетах обычно заказывают мазать квартиры соседей говном и царапать машины любовников, а не «распространять панические настроения».

Как бы там ни было, а партизанам светит пожизненное заключение. Как и их ранее задержанных соратникам.

Только люди, зная, чем им это грозит, все равно продолжают уничтожать оккупантов. Сколько бы гестаповцы не врали о «ничтожествах, ищущих легких денег».