В очередь! – министр-француз дал отповедь министру-армянину

Елена Острякова.  
15.07.2025 17:18
  (Мск) , Москва
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Армения, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Франция


Армения готова проводить проевропейскую политику, если ей будет гарантировано быстрое вступление в ЕС.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения готова проводить проевропейскую политику, если ей будет гарантировано быстрое вступление в ЕС. Об...

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«Мы только что приняли решение о том, что правительство Армении должно принять политику европейской интеграции и вхождения в состав ЕС. Мы находимся в середине процесса значительного укрепления наших связей и интеграции с Европейским союзом.

Но существуют и евроскептики. В армянском обществе существуют огромные ожидания. У нас здесь демократия. Мы диверсифицируем наши связи с международными партнерами и запускаем несколько программ и механизмов», – сказал Мирзоян.

Он предупредил, что если ЕС будет тянуть с приемом Армении, «появится разочарование, и импульс будет потерян».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро охладил пыл кавказца.

«Армения не одинока среди стран, которые рассматривают ЕС как гарантию демократии и продвижения вперед к свободе. Сейчас это сложный процесс – достижение стандартов ЕС с точки зрения верховенства закона. Поэтому это занимает некоторое время и иногда люди расстраиваются. Это то, что мы видели в некоторых странах на Западных Балканах», – сказал Барро.

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