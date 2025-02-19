В любой непонятной ситуации – принимай антироссийские санкции. ЕС утвердил уже 16-й пакет

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На фоне отсутствия определенности в вопросе присутствия ЕС на переговорах между Украиной и Россией под эгидой США, усиления критики ЕС со стороны американской администрации и отсутствия внутри ЕС единства по вопросу готовности взять на себя финансирование Украины вместо США и отправить туда войска, евродипломаты занялись привычным для себя делом – принятием очередного пакета антироссийский санкций – уже 16-го по счету.

Ранее введение нового пакета санкций анонсировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, Евросоюз продолжит вводить санкции против России, даже если США откажется от них.

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«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — говорил он.

По данным британской The Financial Times, новый пакет нацелен на алюминиевую промышленность и ужесточает ограничения на экспорт нефти.

По словам людей, осведомленных о его содержании, санкции касаются еще 13 банков, 73 танкеров теневого флота и «поэтапного» запрета на покупку странами ЕС некоторых видов российской алюминиевой продукции.

Как уточняет Reuters, под запрет попадет и импорт первичного алюминия. Пакет, который, по словам собеседников, был одобрен послами всех 27 стран ЕС в среду утром, также направлен против большего числа лиц и компаний, которые, как считается, помогают России вести военную кампанию против Украины.

При этом Венгрия традиционно дожала Брюссель и выторговала бенефиты персонально для себя, добившись исключения из 16-го пакета санкций использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования, необходимого для обслуживания нефтепровода “Дружба”.

Интересно, что новые санкции утвердили на фоне сообщений о провале предыдущих. Более того, как писала недавно The Guardian, воинственная Европа в 2024 году импортировала из России 17,8 млн тонн сжиженного природного газа, что на 2 млн тонн больше, чем годом ранее, благодаря чему импорт российского СПГ в Европу достиг рекордных значений, в то время как поставки из США начали снижаться. В качестве главной причины эксперты называют цену: российский газ дешевле американского

В итоге, вся эта санкционная возня напоминает латание тришкиного кафтана из известной басни. А по итогу и цены на российскую нефть летят вверх, и экспорт СПГ вместе с ними. Причем, покупатели – те самые страны, которые и вводят эти санкции.