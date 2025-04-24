«В Лондоне мы увидели конец НАТО. Это сборище импотентов» – Каспаров

Вадим Москаленко.  
24.04.2025 09:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


За последние пару десятилетий президенты США превратили НАТО в полностью бесполезную организацию.

Об этом в эфире предательского «Форума свободной России» заявил бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние пару десятилетий президенты США превратили НАТО в полностью бесполезную организацию. Об этом...

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«Результат встречи в Лондоне – это фактически конец НАТО. То есть, на самом деле, НАТО давно умерло, но просто сейчас это становится всем очевидно. НАТО давно было зомби, совершенно бессмысленная организация, которая ничего делать не могла. И здесь, на минутку забыв Трампа, надо вспомнить, что, в общем-то, и Обама, и Байден, они внесли свою достойную лепту в то, чтобы превратить НАТО в сборище импотентов, которые ничего не могут», – сказал Каспаров.

По его мнению, НАТО должно было с самого начала проводить более русофобскую политику, и накачать Украину оружием ещё в 2014 году.

«И теперь хотелось бы услышать от господ Салливана и Бернса, вот этих проповедников договоренности с Путиным. Вот куда они сейчас делись? Как крысы попрятались по углам вообще.

Видите, война уже идет четвертый год? При том, что Америка располагала всеми ресурсами для того, чтобы обеспечить Украину оружием и материальной помощью, необходимой для перелома войны, а скорее всего и просто для победы.

И я думаю, что геополитические последствия краха так называемой мирной инициативы Трампа, конечно, будут иметь пролонгацию историческую, потому что мы видим сейчас, что тот мир, в котором мы привыкли жить, он обрушивается. Сейчас фиксируют то, что уже не функционирует. Ну в этом плане Трампа можно назвать его санитаром леса. То есть он просто ликвидирует то, что уже не работало», – подытожил Каспаров.

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