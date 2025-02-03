В ЛНР за вооружённый бандитизм и убийства задержан глава администрации Северодонецка

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и п. «а» ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), при поддержке УФСБ России по Луганской Народной Республике и ГУУР МВД России задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов.

Следствием на основании материалов ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка Луганской Народной Республики, обладая в силу занимаемой должности полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение», – говорится в заявлении Следкома.

На данном этапе расследования следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, 6 фактах похищений людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6 млн 200 тыс. рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы.

«Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», – отмечают в ведомстве.

В ближайшее время Моргунов будет доставлен в следственное подразделение СК России по Луганской Народной Республике для его допроса и проведения следственных действий.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Моргунова.