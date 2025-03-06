В легендарном Севастополе национализация вражеских активов идёт своим чередом
В Севастополе национализировали семь предприятий, среди которых производственное объединение «Завод судовой светотехники «Маяк» – одно из старейших и крупнейших предприятий города.
Также в госсобственность перешло имущество 13 физических лиц, которые занимались сбором средств для оказания помощи ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Антитеррористической комиссией совместно с Федеральной службой безопасности выявляются лица, которые владеют имуществом на территории Севастополя и доходы от этого имущества используют, в том числе, для сотрудничества с нашим врагом, с иностранными государствами.
Ряд таких лиц выявлен, решение было принято, и сегодня вышел акт правительства Севастополя о национализации имущества физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц, владеющих объектами недвижимости.
В Севастополе из самого значимого, что сегодня перешло в собственность города, – это комплекс зданий бывшего завода световой техники «Маяк» и пансионат «Севастополь», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Помимо «Маяка», в собственность города перешло ООО «Завод судовой светотехники», ООО «Плоск», ООО «Тинос», ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон», ООО «Центр технической эксплуатации №1», производственный кооператив «КОРПУС».
Также под национализацию попало имущество Карпенко Андрея Валериевичя, Карпенко Ирины Константиновны, Козловской Людмилы Петровны, Козловского Петра Петровича, Козловского Сергея Петровича, Козловской Сидонии Филипповны, Себякиной Наталии Николаевны, Рубежной Ольги Витальевны, Рубежного Евгения Николаевича, Мирошниковой (Козловской) Елены Петровны, Мирошникова Виктора Сергеевича, Присяжнюк Владимира Константиновича, Украинской Таисии Леонидовны.
«Они собирали деньги и финансировали украинские вооруженные формирования, руководили и спонсировали польский фонд «Открытый диалог» (признан в РФ нежелательным). Через этот фонд они перечислили в виде пожертвований украинскому правящему режиму более $520 тыс», – уточнил Развожаев.
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