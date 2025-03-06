В легендарном Севастополе национализация вражеских активов идёт своим чередом

В Севастополе национализировали семь предприятий, среди которых производственное объединение «Завод судовой светотехники «Маяк» – одно из старейших и крупнейших предприятий города.

Также в госсобственность перешло имущество 13 физических лиц, которые занимались сбором средств для оказания помощи ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антитеррористической комиссией совместно с Федеральной службой безопасности выявляются лица, которые владеют имуществом на территории Севастополя и доходы от этого имущества используют, в том числе, для сотрудничества с нашим врагом, с иностранными государствами.

Ряд таких лиц выявлен, решение было принято, и сегодня вышел акт правительства Севастополя о национализации имущества физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц, владеющих объектами недвижимости.

В Севастополе из самого значимого, что сегодня перешло в собственность города, – это комплекс зданий бывшего завода световой техники «Маяк» и пансионат «Севастополь», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.