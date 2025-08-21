В Киево-Печерской Лавре Зе-бесы устроили страшное кощунство. В присутствии весёлого Усика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

19 августа, на великий праздник Преображения Господня, в Киево-Печерской Лавре сотрудники музея, отобравшего обитель у монахов, устроили беспрецедентное по цинизму святотатство.

Они вынесли на улицу раки с мощами Преподобных Печерских угодников, вскрыли их и принялись делать с великими святынями какие-то манипуляции.

Об этом сообщил ТГ-канал «Крепость Лавра»:

«Выглядит это дико, ужасно и пренебрежительно к нашим святым. Что сейчас происходит с самими мощами – неизвестно. С тех пор как братии несколько месяцев назад запретили доступ к Пещерам, наши Преподобные находятся в совершенно неизвестном состоянии. Не отпускает ощущение страшного кощунства».

Вот как прокомментировал происходящее митрополит УПЦ Иона:

«В святыню лезут своими руками неизвестно кто. Причем, судя по фото, не имеющие никакого, даже приблизительного представления, как обращаться со святыней всеправославного масштаба… Где и на чем при этом лежат мощи и сколько при этом надругании частиц упало под ноги, на попрание – остаётся только догадываться…»

Сколько будет продолжаться святотатство, неизвестно.

В тот же день к Лавре приперся боксер Усик. В одном тапке желтом, другом – блакитном. Типа поддержать участников молитвенного стояния возле храма Сергия Радонежского, который находится вне основной монастырской территории (туда верующих давно не пускают).

Иуда, который сладко якшается с главным гонителем Церкви Зеленским, принимает от него цацки и дарит ему свои чемпионские пояса, пофоткался с молитвенниками, а потом распиарил снимок где только мог.

Киевская православная правозащитница Виктория Кохановская по этому поводу написала, что у нее «осадок боли» от такого коварства.

«УПЦ: мы разные в единой Церкви Христовой», – заключила она.

А вот что сказал по данному поводу наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег:

«Нет, чемпион не побежал на защиту великих святынь, над которыми устроили страшное надругательство псы Зеленского. Не раскидал подонков-сатанистов своими кулаками. Гаденыш попиарился и смылся. Надеется, видимо, что ему это фотканье на грядущих выборах зачтется. Недаром ведь о том, что он станет спойлером Зельца, чтобы повести за собой доверчивых православных, говорят давно и упорно. А доверчивые есть – посмотрите хотя бы на этих бедных людей, которые с ним стоят. Но ох как дорого может обойтись такое доверие избирателям…».

Тут можно добавить, что 12 августа глава СБУ Малюк объявил, что против священнослужителей УПЦ возбуждено 170 уголовных дел. Им вручили 100 подозрений и огласили 31 приговор.

Все это звенья одной цепи, связанные с переговорами Путина и Трампа. Новый виток репрессий раскручивается на фоне постановки президентом России вопроса о защите УПЦ. И на фоне того, что «духовный» советник Трампа, громадный негр с наглой физиономией, заявил, что якобы таких гонений нет – это явно воспринято как очередной карт-бланш.

К тому же сатанистов, видимо, закорежило из-за того, что по иску УПЦ открыто, наконец, дело на главу госслужбы по этнополитике и свободе совести Еленского. По обвинению в разжигании межрелигиозной розни. Видимо, именно в связи с этим, как стало известно, ГЭСС намеревается в качестве антиправославного «эксперта» привлечь известного садиста, убийцу и мародера Стерненко. Тот уже неоднократно изрыгал людоедские призывы против Церкви и верующих. И теперь, когда властным гонителям придется отбрехиваться в суде, лучшей кандидатуры, по их мнению, не нашлось.

Кстати, та же ГЭСС радостно сообщила, что Украина готовится принять не менее 45 тысяч хасидов на иудейский праздник в Умани 18-24 сентября. Несмотря на военное положение и запрет массовых собраний.