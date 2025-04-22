В Киеве жалуются, что сборы на ВСУ рухнули

Вадим Москаленко.  
22.04.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украинское население истощено войной, и уже не в силах донатить на ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население истощено войной, и уже не в силах донатить на ВСУ. Об этом...

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«А вот что касается сборов, могу сказать, что они упали в 3-4 раза. А это говорит о том, что есть не только морально-психологическое истощение, но и банально истощение карманных и финансовых возможностей подавляющего большинства украинцев.Это, конечно, не касается тех, кто сидит в Германии, они готовы еще годами воевать. Поскольку они сыты, в безопасности и войну видят только в урапатриотических телеграм-каналах и на ютубе духоподъемные ролики», – сказал Золотарев.

«А украинское село страдает. Например, село в Днепропетровской области, 4500 населения, но 45 погибших. Это очень много для отдельно взятого села и вообще, в принципе, для одноэтажной Украины. Украинская глубинка, я считаю, наиболее пострадала от этой войны, поскольку как граблями прошлись, вычесывая механиков, водителей. Есть села, где практически мужика не встретишь.

И понятно, что когда сидишь в Киеве или за рубежом, этих проблем простых украинцев ты в упор не видишь. В упор не видишь реальной ситуации. То есть в таком информационном коконе пребывают. И понятно, что это влияет и на позицию, и на решение», – жаловался политолог.

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