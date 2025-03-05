В Киеве уже обсуждают вероятность американских военных поставок России

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 19:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На фоне потепления отношений, русские могут договориться с США о поставах ремкомплектов для повреждённой украинскими ударами нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администарции президента Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне потепления отношений, русские могут договориться с США о поставах ремкомплектов для повреждённой...

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«У них уже достаточно серьёзные проблемы в обеспечении горючим и с тем, что касается переработки нефти. И сейчас наибольшая задача нашим дипломатам и разведчикам, пока там под шумок кацапня не договорилась с американцами, частными компаниями по поставкам ремонтного комплекта на эти предприятия.

Потому что множество предприятий нефтегазового промышленного комплекса – это американское оборудование, это ещё со времён Советского Союза. И главное задание, чтобы это оборудование не пошло мощно в Россию», – сказал Кривонос, рассуждая об ударах ВСУ по российским НПЗ.

Ведущий в ответ рассказал, что недавно спрашивал у американского политика Юрия Рашкина, «есть ли вероятность того, что США конкретно будут помогать России в этой войне», и он как поклонник Демпартии ответил, что абсолютно этого не исключает.

«Если нам остановят военную помощь, может ли вообще военная помощь поступать России от США, или это фантастический сценарий?», – переадресовал ведущий свой вопрос Кривоносу.

Генерал выразил надежду на импичмент в таком случае.

«Фантазировать можно о чём угодно. Скажите, мы боремся за умы и сердца американского народа, как и предыдущие годы? Не боремся. И то, что мы получили на той встрече в Белом доме, это тоже отсутствие этой работы…

У нас уже есть пример касательно президентов США, когда слово «импичмент» выводилось уже на уровень укола шпагой. Всё может в жизни измениться достаточно быстро. Но если мы на дипломатическом и информационном фронте будем глухонемыми, то ничего и дальше не будет», – сказал Кривонос.

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